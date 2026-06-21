Polizeirapport

Nach Bootsunfall bei Mühlau AG: Polizei sucht vermissten Buben (5)

Nachdem ein Schlauchboot auf der Reuss bei Mühlau am Samstagnachmittag gekentert ist, wird ein fünfjähriger Junge vermisst. Das Boot mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern war zuvor mit einem Baum im Fluss kollidiert. Eine gross angelegte Suchaktion verlief zunächst ohne Ergebnis, teilte die Aargauer Polizei am Sonntag mit.

Das Schlauchboot kenterte auf der Reuss. bild: IMAGO / imagebroker

Im Schlauchboot befand sich eine Familie aus zwei Erwachsenen sowie zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Die Eltern sowie das siebenjährige Mädchen konnten sich nach dem Kentern des Bootes an Land retten. Der fünfjährige Junge wird seitdem vermisst.

Mehrere Stunden lang sei im Wasser, aus der Luft sowie vom Ufer aus nach dem Jungen gesucht worden. «Leider konnte dieser noch nicht gefunden werden», schrieb die Polizei am Sonntagmorgen.

An der Suche waren unter anderem diverse Polizeipatrouillen, ein Helikopter der Rega, mehrere Drohnen der Polizei und die Flussrettungsgruppe der Regionalpolizei Brugg mit einem Boot beteiligt. Ebenfalls hinzugezogen wurden Polizeitaucher der Kantonspolizei Zürich, eine Ambulanz, das Careteam des Kantons Aargau sowie weitere Einsatzkräfte.

Die Einsatzkräfte werden am Sonntag weiter nach dem vermissten Jungen suchen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. (hkl/sda)