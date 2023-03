Polizeirapport

Hanf-Indooranlagen in Bern ausgehoben: Drei Männer sitzen in U-Haft

Die Berner Justizbehörden haben in der Stadt Bern und in Lyss Hanf-Indooranlagen mit insgesamt 10'000 Pflanzen ausgehoben. Auch 48 Kilogramm konsumfertiges Marihuana wurden sichergestellt. Drei Männer im Alter von 21, 24 und 25 Jahren sitzen in Untersuchungshaft.

Sie werden beschuldigt, unter anderem die ausgehobenen Indooranlagen gewerbemässig betrieben sowie mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilten.

Auf die erste Hanf-Indooranlage in einem Industriegebäude in Bern war die Polizei nach einem Hinweis bereits im vergangenen November gestossen. Die Polizei stellte bei nachfolgenden Hausdurchsuchungen nach eigenen Angaben in 13 Räumen insgesamt 9000 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sicher.

Auch seien rund 48 Kilogramm konsumfertiges Marihuana aufgefunden worden. Die Polizei stellte zahlreiche professionelle technische Gerätschaften zum Hanfanbau fest. Gemäss Schätzungen beläuft sich der Umsatz, der mit den sichergestellten Betäubungsmitteln hätte erzielt werden können, auf mehr als drei Millionen Franken. (sda)