Polizeirapport

Sturm reisst auf Freiburger Autobahn das Dach eines Lastwagens ab

Stürmische Winde haben am Montagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der Autobahn A12 zwischen Matran FR und Bulle FR das Dach eines Lastwagens abgerissen. Beim Überfahren der Dachtrümmer entstand bei neun Autos Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Ein Lastwagen sorgte auf der Autobahn für Chaos (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Bei den Schäden an den Fahrzeugen handelte es sich um platte Reifen, sowie um Schäden an den Stossstangen und an den Windschutzscheiben, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Polizei ermittelt, um die Umstände zu klären. (sda)