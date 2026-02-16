Polizeirapport

Dank privater Überwachungskamera erwischt: Einbrecher in Frick AG festgenommen

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Montag in Frick AG einen mutmasslichen Autoknacker festgenommen. Der 33-jährige Franzose ist gemäss Angaben der Kantonspolizei mit einer Einreisesperre belegt.

Der Tatverdächtige habe mehrere Hundert Franken Bargeld sowie mutmassliches Diebesgut bei sich getragen, teilte die Kantonspolizei mit. Die Abklärungen hätten zudem zu einer örtlichen Pizzeria geführt, in der die Kantonspolizei einen noch unbemerkten Einbruch feststellt habe.

Auf den Autoknacker aufmerksam machte der Alarm einer privaten Überwachungskamera. Die Bewohner bemerkten gegen 03.30 Uhr, dass soeben ein Unbekannter versucht hatte, eines der draussen parkierten Autos zu öffnen, wie die Kantonspolizei berichtete. (sda)