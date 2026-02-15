Raserfahrt bei Dübendorf: In der Nacht auf Sonntag kam es deswegen zu Festnahmen. Bild: DPA

Polizeirapport

Mit bis zu 250 km/h: Vier Minderjährige nach Raserfahrt in Wangen ZH verhaftet

Vier Minderjährige lieferten sich in der Nacht auf Sonntag in Wangen bei Dübendorf eine mutmassliche Raserfahrt. Die Polizei nahm die 13- bis 15-Jährigen fest.

In der Nacht auf Sonntag hat die Kantonspolizei Zürich in Wangen bei Dübendorf vier Jugendliche nach einer mutmasslichen Raserfahrt verhaftet. Anwohner hatten kurz nach 2.30 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug mit massiv überhöhter Geschwindigkeit mehrmals die Haldenstrasse hoch- und runterfahre.

Ausgerückte Patrouillen sichteten das gemeldete Auto wenig später in Brüttisellen aus der Distanz. Der Wagen setzte seine Fahrt fort und fuhr auf die A15 in Richtung Uster. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug gegen 3.30 Uhr in Wangen bei Dübendorf angehalten und kontrolliert werden. Die Polizei nahm die vier Insassen fest.

Bei den Jugendlichen handelt es sich um vier Schweizer im Alter von 13 bis 15 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich sollen ein 14- und ein 15-Jähriger das über 500 PS starke Fahrzeug gelenkt haben. Trotz nasser Fahrbahn und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollen sie auf der Fahrt über die Autobahnen A15 und A1 Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreicht haben. In der 50er-Zone auf der Haldenstrasse seien sie mit rund 100 km/h unterwegs gewesen. Die Jugendlichen werden wegen der mutmasslichen Raserfahrt sowie wegen der Entwendung des Fahrzeugs bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (rem)