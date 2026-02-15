Polizeirapport

Mehrere Skifahrer in Italien von Lawine verschüttet

Bei einem weiteren Lawinenunglück in den Alpen sind mindestens zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Im italienischen Aostatal konnte die Bergwacht einen Mann nur noch tot aus den Schneemassen bergen. Einer starb kurz danach. Ein weiterer Skifahrer musste in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber ins Spital nach Turin gebracht werden. Nach weiteren möglichen Opfern wird gesucht.

In Medienberichten war von insgesamt bis zu sechs verschütteten Skifahrern die Rede. Die Lawine hatte sich nach ersten Angaben am Vormittag gegen 11.00 Uhr gelöst. Die Skifahrer waren abseits der präparierten Pisten oberhalb des Ortes Courmayeur in einem Seitental unterwegs. Nach Angaben der Bergwacht kommen die Opfer vermutlich aus Frankreich.

Weitere Lawine im Trentino

In der norditalienischen Region Trentino ging am Sonntag in den Alpen ebenfalls eine Lawine ab. Dort gelang es nach Angaben der Rettungsdienste anderen Skifahrern aus eigener Kraft, eine verschüttete Person aus den Schneemassen zu ziehen.

Seit Beginn des Winters hatten sich in den Alpen bereits mehrere tödliche Unglücke beim Abgang von Lawinen ereignet. Dabei kamen auch mehrere Deutsche ums Leben. (sda/dpa)