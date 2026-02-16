Die Einsatzkräfte in Goppenstein. bild: zvg

Polizeirapport

Zug in Goppenstein VS wegen Lawine entgleist – fünf Personen verletzt

Am Montagmorgen gegen 7 Uhr ist in Goppenstein VS ein Zug entgleist. Das schreibt die Kantonspolizei Wallis auf der Plattform X. In einer Mitteilung heisst es, dass fünf Personen verletzt wurden.

Wie die SBB schreibt, sei eine Lawine der Grund für die Entgleisung gewesen. Auch die BLS vermeldet dies. Wie die Polizei mitteilt, war der Zug von Goppenstein nach Hohtenn unterwegs, als er beim Herausfahren aus der Stockgalerie entgleiste. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die Lawine kurz vor dem Durchgang des Zuges die Gleise blockiert haben.

Der entgleiste Zug. Bild: Kantonspolizei Wallis

Nach Angaben der Polizei befanden sich 29 Personen an Bord. Sie wurden evakuiert. Fünf Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand verletzt, eine Person musste ins Spital nach Sitten gebracht werden. Die anderen vier Verletzten mussten nicht hospitalisiert werden.

Die BLS teilte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA kurz nach 09.30 Uhr mit, dass sich der Vorfall im Stockgraben-Tunnel zwischen Goppenstein und Hohtenn hinter dem Lötschbergtunnel ereignet habe. Bei dem betroffenen Zug handelt es sich um den RegioExpress RE1, der um 6:12 Uhr in Spiez abgefahren war.

Bild: SBB

Die Einschränkung dauere bis mindestens Dienstagmorgen um 5.30 Uhr, teilt die SBB mit. Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Folgende Alternativen werden für Reisende empfohlen:

Reisende zwischen Goppenstein, Bahnhof und Visp, Bahnhof Süd sollen die Ersatzbusse (EV) benutzen.

Reisende zwischen Spiez und Brig sollen via Visp reisen.

Reisende zwischen Hohtenn und Gampel-Steg sollen die Busse der Linie 592 benutzen.

Reisende zwischen Lalden und Brig sollen die Busse der Linie 511 benutzen.

Reisende zwischen Eggerberg und Visp sollen die Busse der Linie 523 benutzen.

Reisende zwischen Lalden und Visp sollen die Busse der Linie 511 benutzen.

Reisende zwischen Ausserberg und Visp sollen die Busse der Linie 522 benutzen.

In Goppenstein im Wallis hat es in der Nacht auf Montag viel geschneit. screenshot webcam bls

Grosse Lawinengefahr im Wallis

Goppenstein liegt am südlichen Ende des Lötschberg-Eisenbahntunnels und ist Auf- und Entladeort für den Autoverlad nach Kandersteg BE. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte eine Lawine einen Abschnitt der Kantonsstrasse zwischen dem Lötschental und der Ebene auf Höhe von Goppenstein verschüttet.

Der Strassenverkehr und der Autotransport am Lötschberg waren mehrere Stunden lang unterbrochen. Der Vorfall hatte keine Verletzten oder Schäden zur Folge. Seit mehreren Tagen besteht im gesamten Wallis «grosse» Lawinengefahr.

Neuschnee und Sturm haben im Norden und im Wallis viel Triebschnee zur Folge. Im Neu- und Triebschnee können Lawinen leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen, hiess es im aktuellen Bulletin des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF vom Montagmorgen. Werden tiefere Schneeschichten mitgerissen, können sie sehr gross werden. (hkl/vro, mit Material der sda)

Update folgt ...