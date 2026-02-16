Polizeirapport

Frau (90) und Hund kommen nach Wohnungsbrand in Zürich ums Leben

Am frühen Montagmorgen, 16. Februar 2026, verstarben eine Frau und ein Hund bei einem Wohnungsbrand. Die Brandursache wird von der Polizei abgeklärt.

Kurz vor 5 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich via Schutz & Rettung Zürich die Meldung, dass es in einer Wohnung an der Regensbergstrasse brenne. Im Zuge der Löscharbeiten stiessen die Feuerwehrleute auf eine leblose Frau.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen der Rettungskräfte konnte leider nur noch der Tod der 90-jährigen Wohnungsmieterin festgestellt werden. Auch ein Hund konnte nur noch tot geborgen werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die weiteren Ermittlungen werden durch Brandermittler der Kantonspolizei Zürich geführt. (hkl)