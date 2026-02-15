Am Bahnhof Bern wurde am Samstag eine leblose Person aufgefunden. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Verstorbene Person im Bahnhof Bern aufgefunden

Nachdem am Samstag am Bahnhof Bern eine Person tot aufgefunden wurde, steht eine Selbsthandlung im Vordergrund. Die Person wurde in der Nähe eines Perrons aufgefunden.

Der Mann habe Schussverletzungen aufgewiesen, teilten die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Bern am Sonntag mit. Ermittlungen seien aufgenommen worden. Bei der Kantonspolizei Bern war am Samstag kurz nach 9.00 Uhr die Meldung eingegangen, dass im Bahnhof Bern in der Nähe eines Perrons eine leblose Person liege. Die Person konnte bisher noch nicht identifiziert werden.

Es wurden unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet, wie es weiter hiess. (sda)