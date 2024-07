Video: watson/lucas zollinger

Polizeirapport

Baugerüst stürzt ein und reisst 19-stöckige Fassade mit – mindestens drei Tote in Lausanne

Schock in Lausanne: Am Freitag stürzte ein Baugerüst am Einkaufszentrum Malley-Lumières in der Gemeinde Prilly ein – und riss die gesamte Fassade des 19-stöckigen Gebäudes mit sich. Dies bestätigte Jean-Christophe Sauterel, Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei, gegenüber «Blick».

Drei Menschen, allesamt Arbeiter, haben dabei ihr Leben verloren. Mindestens vier Personen wurden schwer verletzt, zwei mittelschwer und zwei weitere leicht, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte. Insgesamt seien ungefähr ein Dutzend Menschen zu Schaden gekommen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Waadt am Unfallort. Die Bilanz sei noch nicht definitiv. «Es werden immer noch Menschen vermisst», so die Polizei.

Ein Bauarbeiter erzählt gegenüber «24 Heures», dass er noch einen Kollegen vermisse. «Einer meiner Kollegen könnte dort unten sein. Ich glaube, sechs oder sieben Menschen wurden verschüttet.»

Rega im Einsatz

Das Unglück habe sich kurz vor 09.30 Uhr ereignet. Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Auch die Rega wurde an den Unfallort gerufen. Ein Schwerverletzter sei per Helikopter ins Spital gebracht worden, sagte der Polizeisprecher.

Wie genau es zum Unfall gekommen ist, ist bislang nicht geklärt. Mehrere Zeugen sagten jedoch gegenüber Keystone-SDA, dass ein Lastenaufzug hinabgestürzt sei und das ganze Gerüst auf der Nordseite des Gebäudes mitgerissen habe. Eine Angestellte einer Apotheke im Einkaufszentrum berichtete, sie habe einen lauten Krach gehört und eine riesige Staubwolke gesehen. Die Behörden machten zur Ursache und zum genauen Hergang des Unfalls zunächst keine Angaben.

Beim Bauvorhaben sollte der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um 14 Stockwerke erhöht werden. Das Gebäude befindet sich neben der Vaudoise-Arena, dem Stadion des HC Lausanne.

Die Rettungsmassnahmen dauern an. (yam/sda)

Update folgt...