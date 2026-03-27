Polizeirapport

Frau sticht in Thusis GR auf eine Seniorin ein und verletzt sie schwer

Am Donnerstagnachmittag hat eine 29-jährige Schweizerin in Thusis GR eine 87-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin ins Kantonsspital nach Chur. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung ein.

Der Übergriff ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf offener Strasse, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Nach ersten Informationen stehen die beiden Frauen in keiner Beziehung zueinander. Die 29-Jährige wurde festgenommen.

Einige Personen wurden Zeugen des Vorfalls, leisteten dem Opfer Hilfe und hielten die Angreiferin fest, bis die Polizei eintraf. (dab/sda)