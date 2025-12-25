Nach Leichenfund in Sevelen SG: Familie tot in Vaduz FL aufgefunden

Polizeirapport

Leiche bei Sevelen SG: Familie des Mannes tot in Vaduz FL aufgefunden

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Sevelen SG am Mittwochmorgen sind in einer Wohnung in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote gefunden worden.

Laut der Landespolizei handelt es sich dabei um die Familie des zuvor unweit der Grenze aufgefundenen Mannes.

Am Rheinufer in Sevelen SG, unweit der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein, war am Mittwochmorgen nördlich der alten Rheinbrücke ein Toter aufgefunden worden. Beim Toten handelte es sich laut der St. Galler Kantonspolizei um einen 41-jährigen Liechtensteiner.

Die alte Rheinbrücke zwischen Sevelen SG und Vaduz FL. Bild: keystone

Die Liechtensteiner Landespolizei führte daraufhin weitere Ermittlungen durch. In deren Verlauf wurden in einer Wohnung in der direkt auf der anderen Seite des Rheins liegenden Liechtensteiner Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote aufgefunden, wie die Landespolizei am Heiligabend mitteilte.

Mutter, Vater und Schwester sind tot

Nach ersten Erkenntnissen der Landespolizei handelte es sich bei den Verstorbenen um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter sowie die 45-jährige Schwester des am Morgen am Rheinufer gefundenen, toten Mannes.

Woran Letzterer verstorben war, blieb bis zum Mittwochabend unklar. Abklärungen dazu seien am laufen, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Kriminalpolizei der Landespolizei hat weitere Ermittlungen zu den drei tot aufgefundenen Familienmitglieder des Mannes mit einem Grossaufgebot übernommen. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt, teilte die Landespolizei mit. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, hiess es zudem. (sda)