Sempach: Verschneite Strasse – Autofahrer rutscht in einen Bach



bild: Kapo Luzern

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag auf der verschneiten Schlachtstrasse bei Sempach LU verunfallt. Der 42-jährige kam um 2.15 Uhr von der Fahrbahn ab, fuhr dann in einen Hydranten und schliesslich über eine Böschung hinunter in einen Bach. Er blieb unverletzt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. (sda)

