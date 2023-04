Polizeirapport

Traktorfahrer stürzt in Nidwalden hundert Meter in die Tiefe

Bei Holzarbeiten in Dallenwil NW ist ein Mann mit seinem Traktor am Samstag rund hundert Meter eine Felswand hinuntergestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Nidwaldner Polizei am Sonntag mitteilte.

Zwei Rettungshelikopter und Spezialisten standen im Einsatz, um den 25-jährigen Mann im steilen Waldgelände zu bergen. Er wurde anschliessend in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Polizei und Staatsanwaltschaft klären ab, wie es genau zu dem Unfall auf der Wissiflue kommen konnte. Um die Familienangehörigen kümmerte sich das Care Team Nidwalden. Der Traktor wird zu einem späteren Zeitpunkt geborgen. Er wurde einstweilen gegen weiteres Abstürzen gesichert. (sda)