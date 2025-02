Der im Alter von 43 Jahren verstorbene Portugiese hatte aus laut der Polizei am Montag noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Trottinett verloren (Symbolbild). Bild: Digitec Galaxus

Polizeirapport

E-Trottinett-Fahrer stirbt nach Unfall in Ardon VS

Ein E-Trottinett-Fahrer ist am letzten Freitagabend auf der Fahrbahn in Ardon VS gestürzt und dabei schwer verletzt worden. In der Nacht auf Montag erlag er im Spital von Sitten seinen Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Der im Alter von 43 Jahren verstorbene Portugiese hatte aus laut der Polizei am Montag noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Trottinett verloren und war heftig zu Boden gestürzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)