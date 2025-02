Das Hotel in Leukerbad. Bild: kantonsPolizei Wallis

Polizeirapport

17 Personen bei Grossbrand in Hotel in Leukerbad (VS) evakuiert

Bei einem Grossbrand in einem Hotel in Leukerbad VS haben am Montagmorgen neun Personen Rauchvergiftungen erlitten. 17 Menschen mussten aus dem brennenden Gebäude evakuiert werden. Ausgebrochen war der Brand gegen 3 Uhr früh.

Die Feuerwehr brachte den Brand um 5.10 Uhr unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die neun Personen mit Rauchvergiftung wurden ins Spital gebracht. Eine von ihnen trug zudem eine Beinverletzung davon.

Der Sachschaden am Hotel ist nach Polizeiangaben gross. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Ermittlung der Brandursache ein. (sda)