Nach Angriff im Elsass: Weitere Menschen in Polizeigewahrsam

Laut Ermittlern rief der mutmassliche Täter bei seinem Angriff «Allahu Akbar» (etwa «Gott ist am grössten» auf Arabisch). Ein 69-jähriger Portugiese kam ums Leben. Der Angreifer verletzte zudem drei weitere Menschen, schliesslich überwältigten Polizisten ihn. Innenminister Bruno Retailleau sagte am späten Samstagabend, der Täter habe städtische Angestellte zur Parkplatzüberwachung angegriffen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hatte davor von Polizisten gesprochen.

Nachdem ein Angreifer – bewaffnet mit einem Messer und einem Schraubenzieher – am Samstagnachmittag in Mulhouse (Mülhausen) bei einem Markt auf mehrere Menschen losgegangen war, ermittelt die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft zu Tötung und versuchter Tötung mit Terrorbezug. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Tat als islamistische Terrortat bezeichnet.

Drei weitere Menschen sind nach dem tödlichen Angriff im elsässischen Mulhouse in Polizeigewahrsam gekommen. Das teilte die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft einen Tag nach der Attacke mit. Details zu den Menschen nannte die Behörde nicht. Auch der mutmassliche Täter sei weiterhin in Gewahrsam.

Bundestagswahl in Berlin: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Linken und der AfD

In Berlin-Lichtenberg deutet bei der Bundestagswahl alles auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Direktmandat hin. Die Kandidatinnen sind prominente Figuren ihrer Parteien.

Es gibt kaum einen Wahlkreis in Berlin, in dem das Rennen um das Direktmandat so knapp werden dürfte wie in Lichtenberg. Im dortigen Wahlkreis 85 treten zwei prominente Frauen gegeneinander an, deren politische Positionen und Visionen unterschiedlicher nicht sein könnten: die Linken-Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner und Beatrix von Storch von der AfD.