Polizeirapport

Mann nach Tauchgang im Luganersee lebensgefährlich verletzt

Ein 57-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Tauchgang im Luganersee im Tessin in Schwierigkeiten geraten. Seine Tauchbegleitern brachten ihn an Land. In lebensgefährlichen Zustand flog ihn schliesslich ein Rettungsteam in ein Spital.

Laut Angaben der Tessiner Kantonspolizei vom Sonntag tauchte der Mann auf dem Gebiet der Gemeinde Riva San Vitale als Teil einer Gruppe von vier Tauchern nicht weit vom Ufer entfernt. Aus ungeklärten Gründen geriet der 57-jährige italienische Staatsbürger in Schwierigkeiten. Seine Tauchbegleiter holten ihn wieder an die Wasseroberfläche und brachten ihn an Land.

Polizei, Rega und Ambulanz setzten in der Folge laut Polizeiangaben die Wiederbelebungsmassnahmen fort. Der Mann wurde schliesslich mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Laut den Ärzten befindet er sich in einem ernsten Zustand. (sda)