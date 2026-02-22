Die Skifahrerin wurde nahe der Hörnlipiste in Arosa gefunden. Bild: Kantonspolizei Graubünd3en

Polizeirapport

Arosa: Vermisste Skifahrerin (21) wird tot aufgefunden

Eine 21-Jährige ist in Arosa tödlich verunfallt. Sie war zuvor von Angehörigen als vermisst gemeldet worden.

Die Skifahrerin war am Freitag in Arosa unterwegs. Kurz nach 17 Uhr meldeten Angehörige sie jedoch bei der Polizei als vermisst. Diese leitete sofort eine grosse Suchaktion ein.

Nach wenigen Stunden konnte die 21-Jährige gefunden werden, laut der Kantonspolizei Graubünden in der Nähe der Hörnlipiste. Bei der Frau konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Nähere Angaben zum Unglück macht die Polizei nicht. Der Unfallhergang werde nun untersucht. Bei der Suchaktion standen auch Angehörige, SOS Pistenrettungsdienst Arosa-Lenzerheide, Rega und die Bergbahnen Arosa-Lenzerheide im Einsatz. (vro)