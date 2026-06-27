Polizeirapport

Mehrere Festnahmen nach Einbruch in Waffenladen in Wallbach AG

Nach einem Einbruch in einen Waffenladen in Wallbach AG an der Rheingrenze zu Deutschland sind am Freitag mehrere Tatverdächtige von der Polizei Basel-Landschaft festgenommen worden. Bei der Anhaltung der Täterschaft erlitten zwei Polizisten Verletzungen.

Kurz vor 05.00 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung über einen Einbruch in das Waffengeschäft ein, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Eine zunächst unbekannte Täterschaft habe sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft.

Diese sei jedoch vom ausgelösten Sicherheitssystem überrascht worden nach bisherigen Erkenntnissen ohne Deliktsgut geflüchtet. Die Kantonspolizei habe eine grossangelegte Fahndung eingeleitet. Diese sei über Kantons- und Landesgrenzen hinweg koordiniert worden.

Wenige Stunden nach dem versuchten Einbruch nahm die Polizei Basel-Landschaft mehrere Tatverdächtige fest. Dabei verletzten sich zwei Polizisten. Einer davon habe sich dem Arm gebrochen, präzisierte die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wie genau es zu den Verletzungen kam, konnte die Polizei nicht sagen.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gang. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Der Waffenladen in Wallbach war bereits im Oktober 2020 überfallen worden.

Der Ladenbesitzer gab damals mehrere Schüsse ab und verletzte einen der Täter. Das Bezirksgericht Rheinfelden sprach den angeklagten Ladenbesitzer vom Vorwurf der versuchten mehrfacher vorsätzlichen Tötung frei. Es anerkannte Notwehr. (hkl/sda)