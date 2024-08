Polizeirapport

Eine Tote und mehrere Verletzte nach Autounfall – Lenkerin (56) flüchtet zu Fuss

Am Dienstagabend ist es auf der Voralp-Bergstrasse zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau verstarb auf der Unfallstelle. Ein weiterer Mann wurde lebensbedrohlich und eine Frau unbestimmt verletzt. Die Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle.

Eine 56-jährige Frau fuhr mutmasslich mit ihrem Auto und ihrem 63-jährigen Beifahrer sowie ihrer 54-jährigen und 84-jährigen Mitfahrerin auf der Voralp-Bergstrasse von «Gamperfin» in Richtung Voralp. Dabei geriet sie mit ihrem Auto in einer Rechtskurve links über den Fahrbahnrand hinaus und prallte damit frontal in einen Baum.

Das Auto krachte in einen Baum. Bild: Kapo St Gallen

Anschliessend entfernte sich die 56-jährige Autofahrerin zu Fuss von der Unfallstelle. Der 63-jährige Beifahrer wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt. Die 84-jährige Österreicherin, aus dem Bundesland Kärnten, verstarb auf der Unfallstelle. Die 54-jährige Mitfahrerin wurde durch den Unfall unbestimmt verletzt. Der 63-jährige Mann wurde von einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance und die 54-jährige Frau von der Rega ins Spital geflogen.

Eine Frau starb noch auf der Unfallstelle. Bild: Kapo St Gallen

Die Lenkerin flüchtete zu Fuss. Bild: Kapo St Gallen

Dank einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Kantonspolizei St.Gallen, mithilfe von Drohnen und Hunden, konnte die 56-jährige Autofahrerin rund zwei Stunden später verletzt in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Sie wurde ebenfalls hospitalisiert.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, handelt es sich dabei um eine Österreicherin, welche im Bundesland Steiermark wohnhaft ist. Sie wurde als fahrunfähig eingestuft. Die Kantonspolizei St.Gallen verfügte die Entnahme einer Blut- und Urinprobe. Ihr wurde der Führerausweis für die Schweiz aberkannt und sie wird angezeigt.

(Kapo SG/mle) (fm1today.ch)