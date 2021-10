Velofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall im Wallis

In Sitten VS ist am Freitag eine Radfahrerin mit einem Lastwagen zusammengestossen. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle starb.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Der Lastwagen stiess auf einer Kreuzung aus noch ungeklärten Gründen mit der Velofahrerin zusammen. Die Frau war in derselben Richtung unterwegs.

Beim Opfer handelt es sich um eine 65-jährige Schweizerin mit Wohnsitz im Mittelwallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (sda)