Polizeirapport

Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden: Zwei Männer vom Zug erfasst

Innerhalb von wenigen Stunden sind im Kanton Bern zwei Männer von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. In der Nacht auf Mittwoch kam es in Interlaken im Bereich eines Bahnübergangs zum ersten Unfall. Dort versuchte ein Mann gemäss ersten Erkenntnissen kurz nach Mitternacht, bei geschlossenen Bahnschranken die Geleise zu überqueren. In diesem Moment sei er von einem Zug erfasst worden, der vom Bahnhof Interlaken West herkommend in Richtung Bahnhof Interlaken Ost unterwegs gewesen sei. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung habe die Kollision nicht mehr verhindert werden können. Der Schwerverletzte wurde mit einer Ambulanz ins Spital transportiert. Für die Polizei steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.

Der Bahnverkehr zwischen Interlaken West und Interlaken Ost sei nach dem Unfall für mehrere Stunden unterbrochen gewesen. Für die Zugpassagiere seien zwischen den beiden Bahnhöfen Ersatzbusse eingesetzt worden. Zur Klärung der genauen Hintergründe und des Unfallhergangs seien Ermittlungen eingeleitet worden.

Unfall auch in Frinvillier-Taubenloch

Beim zweiten Unfall wurde am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr im Bahnhof von Frinvillier-Taubenloch ein Mann von einem Zug erfasst, nachdem er aus noch zu klärenden Gründen auf ein Gleis gefallen war. Auch hier konnte eine Schnellbremsung die Kollision nicht verhindern. Die Berner Kantonspolizei geht aufgrund erster Ermittlungen von einem Unfall aus.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Durch den Unfall sei es zu Behinderungen im Bahnverkehr gekommen. Zur Klärung der Ursache und des genauen Unfallhergangs seien Ermittlungen eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. (dhr/sda)