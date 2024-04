Polizeirapport

Bewohner eines Basler Altersheims bei Brand verletzt

Ein 78-jähriger Bewohner eines Wohn- und Pflegezentrums ist am Mittwochmorgen bei einem Brand an der Rebgasse in Basel verletzt worden. Die Sanität lieferte den Mann ins Spital ein.

Das um etwa 07.15 Uhr ausgebrochene Feuer wurde bereits beim Eintreffen der Basler Feuerwehr durch Drittpersonen gelöscht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Gemäss ersten Ermittlungen brach das Feuer im ersten Stock der Liegenschaft aus. Die Brandursache ist unklar. (sda)