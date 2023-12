(Symbolbild). Bild: getty

Polizeirapport

Zehn Personen ohne Arbeitsbewilligung in Solothurner Nagelstudio

Bei zwei Kontrollen in einem Nagelstudio in Solothurn sind jeweils fünf Personen ohne gültige Arbeitsbewilligung angetroffen worden. Die Nageldesigner und der Betreiber des Nagelstudios werden angezeigt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Die erste Kontrolle - wegen des Verdachts von Widerhandlungen gegen das Arbeits- und Ausländergesetz - hat am 21. November stattgefunden, wie die Polizei schrieb. Dabei seien fünf Vietnamesen im Alter zwischen 21 und 31 Jahren angetroffen worden, die als Nageldesigner arbeiteten, ohne im Besitz einer gültigen Arbeitsbewilligung zu sein.

Bei der zweiten Kontrolle am 5. Dezember wurden vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 53 Jahren mit schwedischer Staatsangehörigkeit angetroffen. Die ursprünglich ebenfalls aus Vietnam stammenden Personen hätten die zur Erwerbstätigkeit notwendige Meldung zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht vorweisen können.

Zusammen mit dem 40-jährigen Betreiber des Nagelstudios, einem Schweizer mit vietnamesischer Abstammung, würden die zehn Personen nun angezeigt. Bei der Aktion involviert waren das Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie das Migrationsamt, wie die Kantonspolizei schreibt.

(yam/sda)