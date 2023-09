Polizeirapport

Universität Bern identifiziert Frau nach Sturz aus Bieler Wohnhaus

Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern hat die Frau, die in Biel in der Nacht auf Sonntag nach einem Sturz aus einem Wohnhaus verstorben war, identifiziert. Es handelt sich um eine 47-jährige tunesische Staatsangehörige. Die beiden angehaltenen Personen wurden aus der Haft entlassen.

Die Frau verstarb an den Folgen der durch den Sturz verursachten Verletzungen, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Noch am Tag des Unglücks hielt die Berner Polizei zwei Personen an. Diese seien am Dienstag aus der vorläufigen Festnahme entlassen worden. Die Ermittlungen zur Klärung der Umstände dauern an. (sda)