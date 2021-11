Luzerner Lernfahrer war alleine unterwegs – es war keine gute Idee

Nur einen Lernfahrausweis, das Auto nicht eingelöst: Das hielt einen 17-Jährigen nicht davon ab, in der Nacht auf Donnerstag in der Nacht auf Donnerstag in der Luzerner Gemeinde Mauensee herumzufahren. Um 1.10 Uhr passiert es dann auf einer Nebenstrasse entlang der Bahnlinie in Chalpechermoos, wie die Kapo Luzern schreibt:

«Er verpasste […] eine Linkskurve, fuhr geradeaus über eine Wiese, eine Böschung hinunter, überquerte eine Strasse, geriet nochmals über Wiesland und kam dann in einem Acker zum Stillstand.» Kapo Luzern

Bild: Kapo LU

Das Auto geriet in Brand und erlitt einen Totalschaden, der Fahrer blieb aber unverletzt. Sein Lernfahrausweise wurde ihm entzogen. (mlu)