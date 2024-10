Der Autolenker war vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht. Bild: Kapo AR

Polizeirapport

76-jähriger Autolenker kracht in Urnäsch AR in Hausfassade

Ein 76-jähriger Autolenker ist am Samstagmittag in Urnäsch AR mit seinem Wagen nach einer kurzen Irrfahrt in eine Hausfassade gekracht. Er war offenbar mit dem Fuss vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht.

An der Fassade entstand beträchtlicher Schaden. Bild: Kapo AR

Dies teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstagabend mit. Nachdem er vom Pedal abgerutscht war, fuhr der Mann mit seinem Auto zunächst ein Wiesenbord und eine Stützmauer hinunter. Danach habe er eine Strasse Strasse und einen Hausvorplatz überquert, wo das Auto einen parkierten Wagen touchierte. Letztlich sei das Fahrzeug in eine Hausfassade gekracht, schreibt die Polizei.

Der Unfallfahrer blieb unverletzt, der Beifahrer wurde mit Nackenverletzungen ins Krankenhaus transportiert. Bild: Kapo AR

Der 75-jährige Beifahrer sei mit Nackenverletzungen ins Spital gefahren worden. Der Unfallfahrer und weitere Personen blieben unverletzt. Am Holzhaus entstand hoher Sachschaden. (sda)