Der Nordmazedonier wurde demnach bereits am 29. Januar am Flughafen Genf bei der Einreise aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina kommend festgenommen. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Nordmazedonischer Drogenhändler am Genfer Flughafen festgenommen

Ein nordmazedonischer Drogenhändler ist am Genfer Flughafen auf Basis eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Der 30-Jährige sei ein führendes Mitglied eines von Mazedonien aus agierenden Drogenhändlerrings gewesen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.

Bereits im Jahr 2022 wurde der EU-Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dies wegen des Handels mit einer grossen Menge Suchtmittel – laut der österreichischen Polizei nachweislich vier Kilogramm Heroin, zehn Kilogramm Marihuana und eineinhalb Kilogramm Crystal-Methamphetamin.

Der Nordmazedonier wurde demnach bereits am 29. Januar am Flughafen Genf bei der Einreise aus der kosovarischen Hauptstadt Pristina kommend festgenommen. Er war mit falschem Namen unterwegs, was den Behörden laut der Polizei allerdings bekannt war.

Am 11. Februar wurde der Mann nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Linz überstellt. Seine Mittäter wurden laut der Polizei bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. (sda)