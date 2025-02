Schon am 5. Februar kam es zu einer Schiesserei. Bild: keystone

Ein Toter bei Schiesserei zwischen Drogengangs in Brüssel

In Brüssel eskaliert die Gewalt zwischen Drogenbanden: Bei einer erneuten Schiesserei kam in der Nacht zum Freitag ein Mensch ums Leben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Bürgermeister des betroffenen Stadtviertels Anderlecht, Fabrice Cumps, sprach im Rundfunksender RTBF von einem «Krieg zwischen Gangs», die ihre Reviere verteidigen wollten. Es war bereits die vierte Schiesserei in der belgischen Hauptstadt binnen 48 Stunden.

Die Polizei suchte nach den flüchtigen Tätern. Die Identität des Todesopfers war nach Angaben der Staatsanwaltschaft zunächst unklar. In der Nacht zum Donnerstag war bei einer ähnlichen Schiesserei mit Schnellfeuerwaffen bereits ein Mann am Bein verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Drogenbanden

Die Behörden machen rivalisierende Drogenbanden für die Gewalt verantwortlich. Der neue königliche Staatsanwalt Julien Moinil hatte dringend Verstärkung für die Polizei gefordert, um die kriminellen Gruppen «zu neutralisieren».

Die Vorfälle in Brüssel setzen die neue belgische Regierung unter dem flämischen Rechtsnationalisten und früheren Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever unter Handlungsdruck. Sie hatte eine «Null-Toleranz-Politik» gegen Drogenbanden versprochen.

Drei der bisher vier nächtlichen Schiessereien ereigneten sich im Viertel Anderlecht unweit des Brüsseler Südbahnhofs, wo die internationalen Eurostar-Züge abfahren. Am Mittwoch hatten dort zwei mit Sturmhauben maskierte Männer mit Schnellfeuergewehren um sich geschossen und waren dann in eine Metrostation geflüchtet. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera sorgten in Belgiens Hauptstadt für Entsetzen.

Im Viertel um den Brüsseler Südbahnhof gab es in der Vergangenheit immer wieder Einsätze gegen Drogenhändler. Belgien gilt mit seinem Containerhafen Antwerpen als eines der Haupteinfallstore für Kokain und andere Drogen in Europa.

Die belgische Drogenbeauftragte Ine Van Wymersch hatte die Behörden bereits vor den Gewalttaten zu einem entschiedeneren Kampf gegen die Drogenmafia aufgerufen. «Belgien ist kein Narko-Staat, aber wir müssen jetzt handeln», sagte sie in der vergangenen Woche der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. (sda/afp)