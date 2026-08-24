Polizeirapport

Wetzikon ZH: Vermisste 16-Jährige ist wieder aufgetaucht

Eine 16-jährige Schülerin galt am Montag als vermisst. Sie kehrte nach der 10-Uhr-Pause nicht in ihre Schule in Wetzikon ZH zurück. Die Kantonspolizei Zürich startete einen Zeugenaufruf und bat die Bevölkerung um Hinweise auf ihren Verbleib.

Am Dienstagmorgen gab die Polizei Entwarnung: Die Vermisste habe sich selbständig in einem Polizeiposten gemeldet und sei wohlbehalten. Zudem dankt die Polizei der Bevölkerung für ihre Unterstützung. (dab)

(hah)