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Wetzikon ZH: Vermisste 16-Jährige ist wieder aufgetaucht

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Wetzikon ZH: Vermisste 16-Jährige ist wieder aufgetaucht

24.08.2026, 18:0225.08.2026, 10:32

Eine 16-jährige Schülerin galt am Montag als vermisst. Sie kehrte nach der 10-Uhr-Pause nicht in ihre Schule in Wetzikon ZH zurück. Die Kantonspolizei Zürich startete einen Zeugenaufruf und bat die Bevölkerung um Hinweise auf ihren Verbleib.

Am Dienstagmorgen gab die Polizei Entwarnung: Die Vermisste habe sich selbständig in einem Polizeiposten gemeldet und sei wohlbehalten. Zudem dankt die Polizei der Bevölkerung für ihre Unterstützung. (dab)

(hah)

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