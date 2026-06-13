Polizeirapport

Maggia TI: 60-Jähriger stürzt bei Reinigungsarbeiten in den Tod

Ein 60-jähriger Mann ist am Freitagabend bei Reinigungsarbeiten in Maggia TI tödlich verunglückt. Der Schweizer Bürger sei in einem steilen Gebiet abgestürzt, als er einen Hang freiräumen wollte, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mit.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr bei Monti Rings Zora. Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Rettungsdienst Rega waren vor Ort. Sie konnten jedoch nur noch den Tod des in der Region wohnhaften Schweizers feststellen, wie es weiter hiess. (sda)