Zwei Autoknacker im Ostaargau festgenommen

Die Kantonspolizei Aargau hat am Dienstag im Ostaargau zwei mutmassliche Autoknacker festgenommen. Es handelt sich um Asylbewerber aus Algerien im Alter von 30 und 28 Jahren. Sie hatten zwei parkierte, nicht abgeschlossene Autos durchsucht und stahlen unter anderem Bargeld.

Eine Frau aus Killwangen beobachtete am späten Dienstagabend, wie sich zwei Unbekannte an parkierten Autos zu schaffen machten. Sie meldete die Beobachtung dem Polizeinotruf.

Auf der Fahndung sichtete eine Patrouille der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal zwei Männer auf Elektro-Trottinetts, die dem Signalement ähnlich sahen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Beim Anblick der Polizei flüchteten beide. Der Patrouille gelang es, einen der beiden Männer zu fassen und in Handschellen zu legen. Der zweite Mann blieb zunächst verschwunden. Beim Festgenommenen handelte es sich um einen 30- jährigen Algerier, der als Asylbewerber in einer Unterkunft in Brugg weilt.

Festnahme in Asylunterkunft

Die Polizei kontrollierte diese Unterkunft und traf bald auf einen zurückkehrenden Mann. Der 28-Jährige wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Inzwischen hatte die Polizei festgestellt, dass zwei unverschlossene Autos durchsucht worden waren. In einem Auto fehlten Notengeld und zwei Kopfhörer, beim zweiten Auto Münzgeld. Weil verschlossen, war ein dritter Wagen unbehelligt geblieben. (sda)