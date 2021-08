Schweiz

Velofahrer gerät in Basel in Tramschiene und kollidiert mit Tram



In Basel ist am Freitag ein Velofahrer in eine Tramschiene geraten und anschliessend gegen ein entgegenkommendes Tram geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte ihn in die Notaufnahme.

Der 43-Jährige war gemäss Mitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements um zirka 18.45 Uhr aus Grossbasel in Richtung Kleinbasel unterwegs. Auf der Mittleren Brücke sei er gemäss bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei bei einem Überholvorgang mit dem Velo in eine Tramschiene geraten und daraufhin seitlich mit dem entgegenkommenden Tram kollidiert. (sda)

