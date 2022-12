Polizeirapport

Gefährlicher Schnee: Über 50 Unfälle in Bern auf winterlichen Strassen

Mancher Lenker ist nicht auf die winterlichen Verhältnisse vorbereitet. bild: twitter/meteonews ag

Im Kanton Bern ist es am Freitagmorgen bis 8.00 Uhr zu über fünfzig Unfällen im Strassenverkehr gekommen. Eine Person hat sich dabei in Vinelz am Bielersee leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Mit dem ersten Schnee des Dezembers im Flachland ereigneten sich auf den Berner Strassen mehr Verkehrsunfälle als üblich. «Das ist auf die winterlichen Strassenverhältnisse zurückzuführen», bestätigte die Berner Kantonspolizei.

Am stärksten betroffen war die Region Seeland, Berner Jura mit knapp dreissig Unfällen zwischen 4.00 Uhr und 8.00 Uhr. Im Mittelland, Oberaargau und Emmental kam es zu mehr als 15 Unfällen. Das Berner Oberland und die Agglomeration Bern waren weniger stark betroffen mit fünf, respektive drei Unfällen in den frühen Morgenstunden. (cpf/sda)