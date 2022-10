Polizeirapport

Lenkerin kracht in stehendes Auto: 82-Jährige in Oberweningen ZH schwer verletzt

Bei der Kollision zweier Personenwagen sind am Mittwochnachmittag in Oberweningen ZH drei Personen verletzt worden, eine 82-Jährige dabei schwer. Das teilt die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Donnerstag mit.

Kurz vor 15.30 Uhr fuhr eine 63-jährige Lenkerin mit ihrem Auto auf der Wehntalerstrasste von Niederweningen nach Oberweningen. Beim Dorfeingang geriet ihr Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem stillstehenden Auto eines 76-jährigen Automobilisten.

Der Unfall ereignete sich am Dorfeingang von Oberwenigen. Bild: Kantonspolizei ZH

Das Auto stand vor der Einfahrt einer Liegenschaft. Als der Unfall passierte war die 82-jährige Beifahrerin gerade dabei aus dem Auto zu steigen. Durch den heftigen Aufprall wurden die Fahrerin und der Fahrer leicht und die Beifahrerin im stehenden Auto schwer verletzt.

Wegen des Unfalls musste die Wehntalerstrasse bis kurz vor 20.30 Uhr gesperrt werden. Die Polizei richtete eine Umleitung ein. (sda)