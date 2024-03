Polizeirapport

Zwei mutmassliche Einbrecher in Rombach AG festgenommen

Nach dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Rombach AG sind in der Nacht auf Montag zwei mutmassliche Täter festgenommen worden. Es handelt sich um Slowaken im Alter von 30 und 32 Jahren. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Kurz vor 03.00 Uhr meldete eine Anwohnerin der Polizei, sie habe laute Geräusche und Stimmen im Keller wahrgenommen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Türe eines Kellerabteils stehe offen.

Patrouillen der Regional- und Kantonspolizei sowie eine Hundepatrouille fahndeten nach den Einbrechern. In der Nähe des Tatortes wurden zwei Männer festgenommen. Sie haben laut Polizeiangaben keinen festen Wohnsitz in der Schweiz. (rbu/sda)