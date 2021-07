Auto kracht in Notfallwagen – zwei Verletzte in Eiken

Schweiz

Polizeirapport

Eiken AG: Auto kracht in Notfallwagen – zwei Verletzte



Bei der Kollision einer Autolenkerin mit einem Notarztwagen sind am Donnerstag in Eiken AG die beiden Lenkenden verletzt worden. Die 19-jährige Lenkerin und der 46-jährige Lenker des Notarztwagens wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Zum Unfall kam es um 17.20 Uhr auf der Laufenburgerstrasse, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Die Lenkerin war in Richtung Zentrum unterwegs, als gleichzeitig von der Gehrenstrasse her der Notarztwagen einmündete.

Die Lenkerin prallte in den Notarztwagen, obwohl dieser das Blaulicht und Horn eingeschaltet hatte. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. (sda)

