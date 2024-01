Polizeirapport

Betrunkener Autofahrer kracht beim Abbiegen in Pratteln BL in anderes Auto

Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Montagabend in Pratteln BL beim Abbiegen eine Kollision verursacht. Die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuglenker mussten mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht werden, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

Bild: kapo bl

Der Unfall ereignete sich kurz vor 23.00 Uhr, als ein 39-jähriger Autofahrer mit seinem weissen Land Rover auf der Muttenzerstrasse in den Zollmattweg abbiegen wollte. Dabei übersah er einen korrekt entgegenkommenden Personenwagen, worauf es zur heftigen Kollision kam.

Bild: kapo bl

Sowohl der Unfallverursacher als auch das 68-jährige Unfallopfer wurden verletzt. Der beim unfallverursachenden Fahrzeuglenker durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.17 mg/l (der Grenzwert liegt bei 0.25 mg/l). Er wird gemäss Communiqué an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (sda)