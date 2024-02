Polizeirapport

Leiche im Tessin aufgefunden – 56-Jähriger festgenommen

In Montagnola bei Lugano TI ist am vergangenen Donnerstag die Leiche eines 35-jährigen Italieners gefunden worden, der in der Region lebte. Die Todesursache wird laut Tessiner Polizei und Staatsanwaltschaft noch untersucht. Festgenommen wurde ein tatverdächtiger 56-jähriger Schweizer.

Die Autopsie und die toxikologischen Analysen der kurz vor 07.00 Uhr am Donnerstag vergangener Woche in der Eingangshalle eines Gebäudes in Montagnola gefundenen Leiche sind laut Mitteilung von diesem Donnerstag abgeschlossen. Die Ergebnisse müssten aber noch ausgewertet werden.

(sda)