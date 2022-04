Waadtländer Polizei hat Spuren entdeckt – die Löwin war wohl ein Hund

Es klang wie ein schlechter Scherz: In der Region von Epalinges VD nahe Lausanne suchten die Behörden eine freilaufende Raubkatze. Die Waadtländer Kantonspolizei warnte am Donnerstagabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter vor dem Tier.

Eine Polizeisprecherin bestätigte den Sucheinsatz. Gegen 15.30 Uhr habe eine Person gemeldet, in ihrem Garten sei eine Löwin. Bisher habe die Polizei jedoch nichts gefunden.

Und dabei blieb es auch am Freitag. Jedenfalls fehlte vom besagten Löwen weiterhin jede Spur. Dafür fand man an der Stelle, an der das Foto entstand, Hundespuren.

Deshalb gibt die Polizei nun Entwarnung.

(aeg)