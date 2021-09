Mann in Gretzenbach SO durch Stromschlag getötet

Ein 61-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag in Gretzenbach SO beim Versuch einen Teil seines Modellflugzeuges mit einer Aluminiumstange aus einer Stromleitung zu befreien, einen tödlichen Schlag erlitten.

Nach ersten Erkenntnissen sei das Modellflugzeug mit der freihängenden Starkstromleitung kollidiert und ein Flügel sei dort hängen geblieben, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch weiter mit.

Der Mann sei am Dienstagnachmittag auf einem Feld bei Gretzenbach SO leblos aufgefunden worden. Die Rettungskräfte hätten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen können. (sda)