Polizeirapport

19-Jährige stirbt in Tessiner Spital – Bündner Behörden ermitteln

In der Nacht auf Montag ist eine junge Frau in einem Bellinzoneser Spital verstorben, nachdem sie von Drittpersonen aus dem bündnerischen Misox ins Tessin gebracht worden war. Die Medienstelle der Kantonspolizei Graubünden bestätigte gegenüber Keystone-SDA entsprechende Berichte in Tessiner Online-Medien. Die Bündner Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Gemäss Auskunft der Bündner Kantonspolizei war die 19-Jährige am Sonntagnachmittag von Drittpersonen von Roveredo GR in die Notaufnahme eines Bellinzoneser Spitals gebracht worden und am Abend dort verstorben. Die Bündner Staatsanwaltschaft untersuche «sämtliche Umstände», welche zum Tod der 19-Jährigen geführt haben, sagte der Mediensprecher der Polizei weiter. Zur Herkunft der jungen Frau machte er keine Angaben. (sda)