Betrunkener 21-jähriger fährt in Arbon in mehrere Hindernisse

In Arbon ist am Sonntagmorgen um 7 Uhr ein betrunkener Autofahrer auf der Landquartstrasse in Richtung Stadtzentrum in diverse Gegenstände und Hindernisse gefahren. Die Polizei hielt den 21-jährigen an und nahm ihm den Führerausweis ab.

Der Autofahrer fuhr gemäss Mitteilung zunächst bei der Verzweigung mit der Gemeindestrasse Bleiche geradeaus, wo er einen Zaun durchbrach und mit dem Fahrzeug in die Rückwand einer Garage prallte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weiter und baute bei der Giessereistrasse einen Unfall mit einer Baustellenabschrankung. Weiterhin unbeeindruckt setzte er die Fahrt fort und rammte weitere Abschrankungen und Gegenstände.

An der Stickereistrasse stoppte die Kantonspolizei Thurgau den Mann und zog ihn als fahruntüchtig aus dem Verkehr. Den Fahrausweis musste er abgeben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme und Urinprobe an. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte einige zehntausend Franken betragen. (sda)