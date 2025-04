Polizeirapport

Starker Rauch wegen Brand in Entsorgungsanlage bei Sissach BL

In einer Entsorgungsanlage in Sissach BL ist am frühen Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Das führte zu einer starken Rauchentwicklung. Von Verletzten hatte die Polizei zunächst keine Kenntnis, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Feuerwehr sei vor Ort und bekämpfe den Brand, teilte der Sprecher der Polizei Basel-Landschaft am Freitagmorgen mit.

Der Brand verursache einen starken, unangenehmen Geruch, teilte die Polizei über den Warndienst Alertswiss mit. Eine Gefahr bestehe nicht. Wegen der starken Rauchentwicklung rief sie die Anwohnerinnen und Anwohner auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. (sda)