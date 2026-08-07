Polizeirapport

Mann im Emmental von Traktor überrollt und tödlich verletzt

Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstag im bernischen Dürrenroth von einem Traktor überrollt und tödlich verletzt worden. Er verstarb noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.20 Uhr am Huebbach. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 67-jährige Schweizer den Motor eines Traktors starten wollen, hiess es.

Dabei überrollte der Traktor den Mann aus dem Kanton Bern. Ein Notarzt und weitere Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Kantonspolizei Bern hat weitere Ermittlungen eingeleitet. (dab/sda)