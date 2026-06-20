Polizeirapport

22-Jähriger bei Kopfsprung in den Rhein bei Chur schwer verletzt

Ein 22-jähriger Mann hat sich am Freitagnachmittag bei einem Badeunfall im Rhein schwere Verletzungen zugezogen. Er sprang Kopf voran ins Wasser und wurde von Bekannten aus dem Gewässer geborgen.

Die Meldung über den Unfall ging kurz vor 19.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen sei der Mann freiwillig ins Wasser gesprungen.

Anwesende Bekannte beobachteten den Vorfall und bargen den Verunfallten. Die alarmierten Einsatzkräfte übernahmen anschliessend die Rettungsmassnahmen. Eine Ambulanz brachte den Schwerverletzten in das Kantonsspital Graubünden. Die Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft untersuchen den genauen Unfallhergang, wie es weiter hiess. (hkl/sda)