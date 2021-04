Schweiz

Polizeirapport

Töfffahrerin auf A5 bei Biberist gestürzt und schwer verletzt



Bild: Kapo so

Eine Motorradfahrerin ist in einem Tunnel der A5 bei Biberist SO am Freitagmorgen aus noch nicht bekannten Gründen gestürzt. Nach Angaben der Solothurner Kantonspolizei erlitt die Frau dabei schwere Verletzungen.

Die Frau habe im «Birchitunnel» auf der Fahrt in Richtung Zürich aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über ihre Vespa verloren, hiess es in der Mitteilung. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Spital gebracht. Der Tunnel war nach dem Unfall während rund dreiviertel Stunden gesperrt. (sda)

