Polizeirapport

Bahn- und Strassenverkehr in Winterthur eingeschränkt wegen «verdächtigen Gegenstands»

Der Bahnverkehr im Bahnhof Winterthur Grüze ist unterbrochen. Der Grund dafür ist ein Polizeieinsatz.

Der Bahn- und auch der Strassenverkehr in Winterthur ist wegen eines verdächtigen Gegenstandes am Freitagabend eingeschränkt worden. Ein Polizeieinsatz um die St. Gallerstrasse war seit 18.15 Uhr im Gange und dauerte auch am Abend an. Laut SBB kam der Bahnverkehr im Winterthurer Bahnhof Grüze vollständig zum Erliegen.

Die Stadtpolizei Winterthur twitterte kurz nach 19.30 Uhr von einem «verdächtigen Gegenstand», dessentwegen die St. Gallerstrasse in beiden Fahrtrichtungen gesperrt sei. Mehr wollte auch ein Polizei-Sprecher gegenüber Keystone-SDA nicht sagen. Die Kantonspolizei Zürich wollte zunächst nur einen Polizeieinsatz bestätigen, nannte aber keine Gründe.

Ein SBB-Sprecher bestätigte Einschränkungen im Bahnfernverkehr von Winterthur Richtung Wil und St. Gallen und Einschränkungen im Regionalverkehr Richtung Tösstal. Der Bahnverkehr im Winterthurer Bahnhof Grüze sei unterbrochen. (sda)