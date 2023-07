Am Donnerstag kam es wegen einer brennenden Lokomotive in Altstetten ZH zu grossen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die Störung wurde zwar behoben, dennoch brauchen Pendlerinnen und Pendler auch am Freitagmorgen Geduld.

The Heidi Takes It All: Dieser Film zeigt die Abgründe hinter GNTM

13-jähriger Bub stirbt nach Brand in Le Ligno

Eine 28-jährige Frau und ihr 13-jähriger Sohn sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei einem Kellerbrand in einem Treppenhaus in Le Lignon GE bewusstlos aufgefunden worden. Die Mutter befindet sich weiterhin in Lebensgefahr, der Bub ist mittlerweile verstorben.